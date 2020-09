Waarom FC Barcelona de pas 19-jarige Dest haalt

PSV-coach Schmidt over situatie Ihattaren: ‘Spelers krijgen geen aparte behande­ling’

25 september De reserveplek van Mohamed Ihattaren bij PSV tegen NS Mura was vandaag een van de hoofdonderwerpen tijdens de persconferentie van PSV-trainer Roger Schmidt. In aanloop naar het duel met Heracles Almelo van zondag ging de coach op verzoek van meerdere journalisten uitgebreid op de situatie van Ihattaren in.