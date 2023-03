Waarom dragen voetballers sokken met gaten erin?

Het is een blijvend fenomeen: voetballers die gaten in hun sokken knippen. Voer voor mensen die wel van een complottheorie houden. Maar wat is nou de achterliggende gedachte van dit verschijnsel?

Manchester City-verdediger Kyle Walker was één van de eersten bij wie de gaten werden gespot. Daarna volgden veel voetballers in binnen- en buitenland zijn voorbeeld. Ook PSV’er Xavi Simons knipt gaten in zijn sokken, zoals hierboven te zien is.

Het idee hierachter is dat de kuiten dan meer kunnen ‘ademen’. Als een voetballer gespierde kuiten heeft, kunnen die voor hun gevoel bekneld raken. Fabrikanten maken de kousen namelijk zodanig strak, dat de bloedcirculatie kan worden belemmerd en dat kan leiden tot een krampaanval. Daar komt bij dat spelers van de grote clubs elke wedstrijd een nieuw paar sokken dragen, dus het materiaal van het kledingstuk rekt niet verder uit.

Volledig scherm Kyle Walker was één van de eerste voetballers met gaten in zijn sokken. © AFP

Vooralsnog sprong geen kledingsportmerk in op het gat in de markt. Wellicht dat zij zich beroepen op doktersadvies. Eerder lieten experts aan deze site weten ‘dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is’ dat kuiten beter zouden kunnen ‘ademen’ bij opengeknipte sokken. Het is echter ook niet slecht voor het lichaam, alleen ‘zonde’ van de sokken.

De gedachte dat deze manier van kousen dragen meer tussen de oren zit, leeft dan ook onder de doktoren. Maar in de topsport, waar rituelen van enorm belang zijn, is comfort ook heel erg belangrijk. Voorlopig blijven we dus voetballers zien met gaten in hun sokken.