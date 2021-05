Waarom de terugkeer van mondiaal fenomeen Robben de hiërarchie bij Oranje op zijn kop kan zetten

Podcast Bondscoach De Boer over flirt Robben met Oranje: ‘Zeg nooit nooit, maar voor nu sluit ik het uit’

10 mei Het glansrijke optreden van Arjen Robben bij FC Groningen is ook bij bondscoach Frank de Boer natuurlijk niet onopgemerkt gebleven. Ook zijn flirt met Oranje richting het EK voetbal niet. Maar volgens De Boer is een rentree van Robben in het Nederlands elftal niet aan de orde.