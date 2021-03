Waarom de druk er bij PSV én Feyenoord vol op staat

PEC Zwolle bevestigt komst Art Langeler

11 maart Art Langeler is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle. De 50-jarige Zwollenaar komt over van de KNVB en tekent voor twee jaar bij de nummer 13 van de eredivisie. Langeler is de opvolger van de in februari ontslagen John Stegeman. Momenteel maakt Bert Konterman (50) als interim-trainer het seizoen af bij PEC Zwolle.