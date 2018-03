Waarom de Bredase Van Dijk niet bij NAC, maar per toeval bij Willem II belandde

Te laat

Frank Brugel tipte zestien jaar geleden Willem II en niet zijn jeugdliefde NAC, omdat hij toen in dienst was van de Tilburgse club. Dat is Brugel is nog steeds, niet meer in een technische, maar in een commerciële functie. De ‘ontdekker’ van de fysiek sterke mandekker is de hoofdreden dat niet NAC maar Willem II met de verdediger aan de haal ging. ,,De opleiding van Willem II stond hoger aangeschreven, de uitnodiging van NAC kwam te laat. Virgil was toen een jaar of tien en had zijn keuze gemaakt”, zegt Brugel senior nu.