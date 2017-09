Tijdstip bekerduel De Meern - PEC bijna drie uur vervroegd

Dus is 17.00 uur het nieuwe tijdstip. Uitwijken was geen optie, meldt voorzitter Wim Stolwijk van De Meern. ,,We hebben nog gekeken naar Zoudenbalch, het trainingscomplex van FC Utrecht, maar ook daar is er te weinig licht. Uitwijken naar Spakenburg is voor ons geen optie. Daarom spelen we eerder, op ons eigen veld. We hebben daar overleg over gehad met de gemeente en PEC Zwolle. De thuisclub mag het aanvangstijdstip bepalen, maar de gemeente en politie moeten daar wel mee akkoord zijn. Stel, het wordt verlengen en penalty's, dan moeten we het allemaal net kunnen redden."



Het betekent wel dat De Meern flink aan de bak moet. Omdat het pas kort duidelijk is hoe laat er wordt afgetrapt, kwam het bestuur van De Meern gisteravond bij elkaar om een draaiboek in elkaar te zetten. ,,Gelukkig hebben we ervaring met de organisatie van regiowedstrijden tegen FC Utrecht", vertelt Stolwijk. ,,Nu is het een kwestie dat we het verder moeten invullen en dat we vrijwilligers moeten zoeken. Onze bestuursleden John van Wegen en Laurens Zandbelt hebben er al ervaring mee. En weet je, er komt echt geen tienduizend man op deze wedstrijd af. Hoeveel wel? Ik heb geen idee en ben ook benieuwd."