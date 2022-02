Waarom Ajax zonder namen op de thuisshirts speelt

Dramati­sche reeks Heerenveen houdt aan: NEC te sterk in Friesland

NEC heeft Heerenveen de zesde nederlaag op rij (vijf in de eredivisie, één in het bekertoernooi) toegebracht. In het Abe Lenstra Stadion wonnen de Nijmegenaren dankzij een goal van Elayis Tavsan in de 41ste minuut: 0-1. Heerenveen wacht nog altijd op het eerste punt van 2022. De laatste zege van de Friezen dateert van 19 december (2-1 winst bij Cambuur).

