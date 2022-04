Waarom Ajax in Nijmegen de wedstrijd van het jaar speelt

Door Johan Inan



In een sober persbericht maakte Ajax donderdag aan het begin van de middag bekend met pijn in het hart trainer Ten Hag naar Manchester United te laten gaan. De kop (‘Het is nog niet over’) sprak boekdelen. Zowel algemeen directeur Edwin van der Sar als de verkassende coach stelden vooral de periode van 4,5 jaar goed te willen afsluiten.