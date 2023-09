Waar het bij Feyenoord siddert en beeft op de tribune, klinkt er bij Oranje slechts een flauwe Hup Holland Hup

Ronald Koeman zet de boel op scherp: ‘Allemaal heel gezellig, maar je moet ook hard kunnen zijn naar elkaar’

Een hele zomer moest hij wachten op de volgende samenkomst van Oranje. En nu het zover is, trekt Ronald Koeman meteen de teugels aan. De bondscoach vindt dat het onderling ‘harder’ en ‘directer’ mag in zijn selectie na een slechte interlandreeks. ,,We hebben absoluut iets recht te zetten tegen Griekenland en Ierland deze week.’’