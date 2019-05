Waalwijk klaar voor grootse huldiging RKC

Na de historische 4-5 zege op Go Ahead Eagles is RKC terug in de eredivisie. De huldiging op het Raadhuisplein is van 19.30 uur tot 23.00 uur. Het evenemententerrein in het centrum is te bereiken via de Grotestraat (beide kanten) en de Stationsstraat.



Wie met de fiets komt, kan die gratis kwijt in de fietsenstalling aan het Unnaplein. Deze is tot middernacht geopend. De fietsenstalling bij De Els is gesloten. Feestvierders die met de auto willen gaan, kunnen parkeren op de gebruikelijke parkeerterreinen aan de Taxandriaweg en Unnaplein. De parkeerplaats bij De Els is vanaf 18.30 uur geopend in verband met de weekmarkt.