VVV wil ooit 'een' PEC Zwolle zijn

Het is er misschien ook wel de periode naar in Venlo, hardop dromen over een mooie toekomst voor de club. Ga maar na: in de competitie presteren de Venlonaren ver boven verwachting met acht punten uit vijf duels en in het bekertoernooi wacht in FC Utrecht straks een interessante tegenstander. Steijn: ,,Het gaat goed. Dat realiseren we ons elke dag. Maar we zijn er natuurlijk nog lang niet. Elke week tellen we onze punten, elke week kijken hoeveel we er nog nodig hebben om die 34 punten binnen te hebben straks. Het is te hopen dat we er na PEC-thuis weer een of drie bij kunnen schrijven.''