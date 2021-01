VVV-Venlo: bidden voor prestatie van formaat

Wordt het een spannende transferperiode?

VVV-trainer Hans de Koning laat er geen twijfel over bestaan: hij ziet zijn elftal in de winterstop heel graag versterkt worden. Op het middenveld is de bezetting broos en verdedigend is het heel kwetsbaar in zijn elftal. Niet voor niets kregen de geel/zwarten al 42 doelpunten tegen. Het is nu wachten op de bekende buitenkansjes, aangezien het aantrekken van Willem II-icoon Arjan Swinkels vooralsnog niet de gehoopte gouden zet blijkt. Hoop in bange Noord-Limburgse dagen: de aanwezigheid van technisch manager Stan Valckx. De oud-prof weet doorgaans te verrassen op de transfermarkt. De verwachting is dat Valckx ook nu tenminste twee spelers aantrekt, onder wie in elk geval een middenvelder.