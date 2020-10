VVV twee duels zonder verdediger Chris Kum

VVV’ers door het stof na histori­sche nederlaag tegen Ajax: ‘Kansloos met vier uitroepte­kens’

24 oktober Een nooit eerder vertoonde oorwassing, dat was de de met 0-13 verloren thuiswedstrijd tegen Ajax voor VVV-Venlo. Centrale verdediger en aanvoerder van de Venlonaren Arjan Swinkels had na de wedstrijd veel uit te leggen. ,,Het is een ontluisterende dag vandaag.”