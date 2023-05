VVV laat tiental Almere wegkomen met remise, Alex Pastoor boos over rode kaart: ‘Voetbal is contactsport’

Elf jaar Edwin van der Sar bij Ajax: het lukte hem nooit om de twijfels over zijn leider­schap weg te nemen

Onder Edwin van der Sar groeide Ajax de afgelopen elf jaar in vrijwel alle opzichten: sportief, financieel en organisatorisch. Toch slaagde de oud-keeper er nooit in de twijfels over zijn leiderschap helemaal weg te nemen. Niet bij het grote publiek, maar ook niet binnen zijn club.