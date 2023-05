VVV dompelt Willem II in blessuretijd van verlenging in rouw en gaat naar halve finale play-offs

Vanaf de eerste minuut leek Willem II absoluut niet van plan om zich weer de kaas van het brood te laten eten. Nadat de eerste wedstrijd voor hun gevoel onnodig verloren ging (3-2), wilden ze voor eigen publiek laten zien dat ze de eredivisie waard zijn. De Tilburgers kozen vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en werden daarvoor na 7 minuten al beloond. Elton Kabangu kreeg een afgemeten voorzet en knikte die keurig de hoek in: 1-0. De ploeg van Reinier Robbemond haalde de voet niet van het gaspedaal en kwam na 22 minuten voetballen via Jesse Bosch al op 2-0.

Maar in de tweede helft vergat Willem II het momentum om te zetten en beheerst voetbal, waardoor de Brabanders meer bezig waren met het ontregelen van de wedstrijd dan het verdedigen van de voorsprong. VVV zat tot dat moment niet lekker in het duel, maar kreeg stap voor stap steeds betere kansen. De onvermijdelijke goal, waardoor de stand over 2 wedstrijden weer gelijk werd getrokken, viel in de 74ste minuut. Sven Braken kopte knap door en Nick Venema rondde keurig af in de korte hoek.