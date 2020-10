VVV-doelman die 13 keer moest vissen: ‘Ik wilde alleen maar naar binnen’

Door Dennis van Bergen



Er zijn voetballers die na een nederlaag de camera’s mijden. Die in zo’n geval het liefst in een donker hoekje gaan zitten huilen, zwelgend in hun eigen medelijden. Delano van Crooij is uit een heel ander hout gesneden. De 29-jarige doelman is het type dat na een tamelijk forse nederlaag van VVV tegen Ajax onverschrokken de telefoon opneemt. ,,Als je me gebeld had na een 5-0 overwinning had ik dat leuk gevonden”, stelt hij. ,,Dan moet ik óók een grote jongen zijn wanneer we met 0-13 hebben verloren.”