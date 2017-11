Vrouwen Oranje balen flink van niet gegeven penalty

,,Ik heb gezien wat ik heb gezien'', foeterde Wiegman tegenover de camera van Veronica. ,,Het heeft geen zin om er nog eens naar te kijken. We krijgen die strafschop toch niet meer.''



De kopvrouw van Oranje doelde op de zuivere handsbal die een Ierse verdedigster in de 88e minuut maakte. De Russische arbitrage weigerde een strafschop toe te kennen, tot wanhoop en woede bij de Europese kampioenen. ,,Iedereen in het stadion zag dat het een penalty was'', sprak aanvalster Lieke Martens verontwaardigd. ,,Dit is zwaar balen. Het is doodzonde dat we zo'n fantastisch jaar op deze manier moeten afsluiten.''



Martens toonde echter ook zelfkritiek. ,,We hadden eerder in de wedstrijd zeker 1-0 moeten maken'', doelde ze op de vele kansen die Oranje liet liggen. Wiegman: ,,Dit doelpuntloze gelijkspel is pijnlijk en teleurstellend. We hebben de Ierse muur niet kunnen slechten.''