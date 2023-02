Vrouwen FC Utrecht met trainer Linda Helbling eredivisie in

Helbling is nu hoofd van de opleiding bij DTS Ede, waarmee ze als coach van de vrouwenploeg ook twee keer kampioen werd in de topklasse. In de komende maanden moet Helbling gaan helpen bij het samenstellen van de Utrecht-selectie en -staf. ,,Op het gebied van visie, denkwijze en mentaliteit past de club uitstekend bij mij, dat voelde direct goed”, aldus Helbling.

Van 2007 tot 2014 was de Utrechtse club ook met een vrouwenploeg actief op het hoogste niveau. FC Utrecht was in 2007 een van de clubs die betrokken was de oprichting van de eredivisie voor vrouwen. In 2010 won de club de beker en de Supercup. Vier jaar na die twee prijzen verdween de club uit het vrouwenvoetbal wegens een zelf aangevraagd faillissement.