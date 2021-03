Vraagtekens boven Feyenoord: 'Als het tegenzit, zie je ze ook echt wegzakken’

Samenvatting Twentse derby krijgt geen winnaar; Heracles verspeelt twee keer een voorsprong

28 februari De eerste Twentse derby sinds anderhalf jaar kreeg vanavond geen winnaar. Het was spannend, het was vermakelijk, het was slordig. Heracles kwam twee keer op voorsprong, FC Twente maakte het twee keer snel goed: 2-2.