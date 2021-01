Vorst zet streep door Eagles-Volendam: ‘Zag ik niet aankomen’

Siebert zwaait na 18 jaar af als grensrech­ter in eredivisie: ‘Ik had het wel even zwaar’

30 januari Assistent-scheidsrechter Nicky Siebert (51) stond direct na het eindsignaal bij het duel tussen Heracles Almelo en FC Groningen (1-0) even in het middelpunt van de belangstelling. Hij beëindigde in Twente zijn arbitrale loopbaan. Daarbij hield Siebert het niet droog. Hij kreeg onder meer bloemen en een dvd met beelden van de eerste wedstrijd waarin hij als assistent-scheidsrechter fungeerde.