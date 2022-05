Voorzitter Feyenoord-supporters: ‘Er gaan zeker 4000 man zonder kaart naar Tirana’

Kees Lau, de interim-voorzitter van de supportersvereniging FSV De Feijenoorder, denkt dat zeker 4000 aanhangers van Feyenoord volgende week zonder toegangsbewijs in de Albanese hoofdstad Tirana aanwezig zullen zijn rond de finale van de Conference League tegen AS Roma.

Voor het duel in het relatief kleine stadion met een capaciteit van 22.000 toeschouwers zijn van officiële zijde slechts 4000 entreekaarten beschikbaar voor de aanhang van beide finalisten. In totaal zullen zo’n 8000 Nederlandse fans in Tirana zijn, denkt Lau.

Lau, die nauw in contact staat met de partijen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, denkt dat ‘misschien een paar honderd” Feyenoordsupporters er ter plekke nog in zullen slagen om aan kaarten te komen. ,,Je ziet de prijzen op de zwarte markt wel behoorlijk dalen. Vorige week vroeg men nog 3000 euro voor een ticket. Nu kan je als je geluk hebt er voor 500 eentje aanschaffen. Ik denk dat er heel wat mensen zijn die dat bedrag er wel voor overhebben.”



Hij roept supporters wel op om voorzichtig te zijn. ,,Je koopt die kaarten wel van mensen die misschien niet altijd het beste met je voorhebben. Ik heb berichten gehoord dat veel kaarten van de vrije verkoop in handen zijn gevallen van kapitaalkrachtige Albanezen, mogelijk zelfs de plaatselijke maffia, die er een flink financieel voordeel uit willen halen.”

De supporters zonder kaart kunnen volgens Lau waarschijnlijk in de speciale Feyenoord-fanzone op de promenade Murat Toptani in Tirana met z’n allen de wedstrijd op grote schermen volgen. ,,Aanvankelijk waren die schermen niet de bedoeling, maar ik hoor dat de Europese voetbalbond UEFA dit gaat regelen. Alle supporters bij elkaar is voor de politie ter plaatse, die niet veel ervaring heeft met dit soort grootschalige evenementen, ook veel makkelijker te handhaven natuurlijk.”

Veel supporters reizen op eigen gelegenheid naar Albanië. Omdat er weinig directe verbindingen zijn heeft de supportersvereniging twee directe chartervluchten naar Tirana voor ruim 250 leden weten te regelen. ,,Andere supporters zullen een of twee keer moeten overstappen als ze met het vliegtuig willen,” zegt Lau. Hij zegt een paar mensen gesproken te hebben die van plan zijn de 2200 kilometer lange route naar het land met de auto of zelfs de bus te doen.