Voorzitter AFC over coronamaatregelen: 'Wat mij betreft leggen we het stil en gaan we in februari verder’

Hij heeft beveiligers ingehuurd om de QR-codes te checken bij de ingangen van het clubgebouw. ,,Dat kan je niet door vrijwilligers laten doen, ik heb geen zin in gedoe. Maar beveiligers inhuren kost gewoon geld. Als dit zo doorgaat en we moeten iedere dag controleren, dan kost dit tot de kerst 25.000 tot 35.000 euro. Dat kan een normale club niet betalen. Wij beschikken wel over wat reserves, maar we hebben ook tegenstanders nodig. Heel wat clubs gaan hierdoor weer in de problemen komen. Wat mij betreft maakt de KNVB er een heel lange winterstop van en gaan we begin februari weer verder. Want dit is bijna niet te doen zo.”