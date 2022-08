Vooruitblik eredivisie | Optimisme op het Kasteel: ‘Mensen mogen wel wat van Sparta verwachten’

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: Sparta.

Rondom Sparta heerst veel optimisme voor het komende eredivisieseizoen. Na de miraculeuze ontsnapping van vorig seizoen, waarin in de laatste speelrondes uit een vrij hopeloze positie zelfs de play-offs om promotie en degradatie werd ontlopen, zat het positieve gevoel er vanaf dag 1 van de voorbereiding in.

Al vroeg zette technisch directeur Gerard Nijkamp een selectie op poten waarmee hij denkt dat Sparta dit jaar een minder moeizaam seizoen kan draaien dan het vorige. Zowaar besloot de club eens doelgericht te investeren, om de selectie van een directe kwaliteitsimpuls te voorzien en hopelijk waarde te creëren op het veld richting de toekomst.

Onder anderen Nick Olij, Omar Rekik (het broertje van Karim), Jonathan de Guzmán, Younes Namli en het Noorse duo Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano zetten een krabbel op Spangen. Sparta groeide uit tot één van de meest bedrijvige eredivisieclubs deze transferzomer, met meer dan tien nieuwe spelers. En een sterkhouder als Bart Vriends maakte geen buitenlandse stap en tekende alsnog voor twee jaar bij op het Kasteel.

Volledig scherm Gerard Nijkamp en Nick Olij. © foto: Carla Vos

Daarmee hadden Nijkamp en co de selectie al vroeg op orde. Voor de rest van de transferperiode worden weinig mutaties of nieuwe versterkingen meer verwacht. Onder leiding van Maurice Steijn, die eind vorig seizoen het stokje van Henk Fraser overnam en dus direct handhaving bewerkstelligde, lijkt het erop dat Sparta zich wat attractiever wil manifesteren in de eredivisie dan vorig seizoen.

Afgelopen weekend won Sparta de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 3-1 van FC Emmen. Op het natuurgras van Het Kasteel, ook dat nog, want het kunstgrasveld is eindelijk vervangen. Steijn zag het Sparta dat hij ‘dit seizoen voor ogen heeft’. Stiekem wordt op Spangen gehoopt dat er een plek zo hoog mogelijk in het rechterrijtje in zit, dit seizoen.

,,De mensen mogen dit seizoen wel wat van Sparta verwachten”, zei aanvoerder Adil Auassar na afloop van die wedstrijd tegen Emmen. Maar ook: ,,Het is verleidelijk om optimistisch te zijn, zeker na deze laatste oefenpot. Dat mag, maar we blijven Sparta, hè. We moeten er eerst voor zorgen dat het niet zo spannend als vorig seizoen wordt.”

Speler om op te letten

Met bijvoorbeeld de twee Noorse nieuwelingen Tobias Lauritsen en Joshua Kitolano zijn er zat nieuwelingen bij Sparta die benieuwd maken naar hoe die zich houden op eredivisieniveau. Maar nóg leuker om te volgen is misschien wel de rol die veertienvoudig international Jonathan de Guzmán gaat spelen. De oud-Feyenoorder is inmiddels 34, maar is niet gekomen voor een bijrol.

Basisopstelling

Olij; Abels, Vriends, Auassar, Meijers; Verschueren, De Guzman, Namli; Lokilo, Lauritsen, Van Crooij.