Vooruitblik eredivisie | Henk de Jong verdient een fraaie comeback bij Cambuur

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: Cambuur Leeuwarden.

Nooit eindigde Cambuur hoger dan de schitterende negende positie van afgelopen jaar, maar of die prestatie komend seizoen is te evenaren is nog even de vraag. Op transfergebied begon de zomer voor Cambuur spetterend met het aantrekken van Sylvester van der Water terwijl er drie basisspelers vertrokken (Sonny Stevens, Erik Schouten en Issa Kallon). Daarna bleef het rustig in Friesland waar ze sowieso wel de comeback gaan meemaken van Henk de Jong, de sympathieke oefenmeester die was uitgeschakeld door een cyste in het hoofd.

De Jong zal al zijn intermenselijke capaciteiten moeten aanwenden om Cambuur nog maar weer een jaar in de eredivisie te houden. Als geen ander weten ze in Leeuwarden dat het cliché waar is dat het tweede achtereenvolgende jaar op het hoogste niveau moeilijker is dan het eerste. Bovendien zal de matige tweede seizoenshelft die de club beleefde voor de nodige kopzorgen zorgen. Spectaculair starten zoals Cambuur dat vorig seizoen deed, zal het streven zijn.

Het is voor De Jong te hopen dat hij ook het hele seizoen kan beschikken over vormgever Mees Hoedemakers die ook op eredivisieniveau bleek te kunnen floreren zoals ook linksback Alex Bangura een revelatie was. Voor hen was vorig seizoen al sluimerende belangstelling. Het vertrek van keeper Stevens is een gemis. Hij wordt vervangen door de van Everton gehuurd Portugese doelman João Virgínia, al dingt de ook aangetrokken Robbin Ruiter ook naar die plaats.

Volledig scherm Roberts Uldrikis tijdens het oefenduel met PEC Zwolle. © Pro Shots / Niels Boersema

Nu is spits Roberts Uldrikis (zeven goals vorig seizoen) er vanaf het begin bij en dat is een voordeel. De linksbuitenpositie is na het vertrek van Kallon wel erg dun bezet. De nog zelden overtuigende Remco Balk lijkt op weg naar een basisplaats op die plek en van jeugdexponent Milan Smit wordt veel verwacht.

En dat allemaal tijdens het afscheid van het fraai antieke Cambuur-stadion dat haar laatste eredivisieseizoen beleeft. Het nieuwe stadion van de club aan de rand van de stad moet volgende zomer klaar zijn. Dat geeft de club de nodige financiële ruimte voor de toekomst. Spelen in de eredivisie in dat nieuwe stadion zou dan toch wel mooi passend zijn vinden ze in Leeuwarden.

Speler om op te letten:

Voor Sylvester van der Water kwam een droom uit toen hij in Amerika voor Orlando City samen kon spelen met Nani en Pato maar nu is hij weer terug in Nederland en speelt hij dit seizoen samen met Doke Schmidt en Joey Jacobs. Bij Cambuur moet de voormalige stratenmaker met de fluwelen traptechniek voor de nodige creativiteit op rechts zorgen.

Basisopstelling

Virginia; Schmidt, Mac-Intosch, Bergsma, Bangura; Maulun, Hoedemakers, Jacobs; Van der Water, Uldrikis, Balk