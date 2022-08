Vooruitblik eredivisie | Grote Goed Nieuws Show in Enschede: verwachtingen van FC Twente zijn hoog

Het eredivisieseizoen wordt vrijdag afgetrapt met Heerenveen - Sparta. In aanloop blikken onze clubwatchers vooruit op de nieuwe voetbaljaargang. In deze aflevering: FC Twente.

De aanloop van FC Twente zou je het nog best kunnen typeren als de grote Goed Nieuws Show. Gewonnen van Nordsjaelland, gewonnen van Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 verslagen en Bologna weggespeeld. Geen potje verloren en alleen een keer gelijkgespeeld tegen Werder Bremen. De kampioen van de voorbereiding zetelde dit seizoen in Enschede. Om maar even verder te gaan met al die voorspoed: er waren nauwelijks blessures, de basisploeg is vrijwel intact gebleven, alle seizoenkaarten zijn uitverkocht, de sponsorplekken zijn niet aan te slepen en voor het eerst sinds jaren heeft de club weer spelers kunnen kopen, nadat er winst was gemaakt over het voorbije seizoen.

Het kan niet op in De Grolsch Veste, de rode burcht die het komende seizoen vaker niet dan wel uitverkocht zal zijn. „We hebben een heel goede voorbereiding gehad, waarin sommige spelers al een heel hoog niveau hebben aangetikt”, aldus trainer Ron Jans. Dat alles heeft er voor gezorgd dat de verwachtingen in het Twentse land hooggespannen zijn.

Quote De supporters moeten niet gaan denken dat we nu de top 3 gaan aanvallen Lars Unnerstall

Ook bij de insiders en analisten in de rest van het land wordt er met bewondering gekeken naar de terugkeer van de subtopper FC Twente, de trotse nummer vier van vorig seizoen. Waar je ook komt, wie je ook spreekt: FC Twente wordt vrijwel overal ingeschaald bij de bovenste ploegen. „We hebben een goede selectie”, vindt ook technisch directeur Jan Streuer. „Je moet er altijd naar streven om beter te zijn dan het jaar ervoor en ik vind dat we daarin zijn geslaagd. Alleen wil dat niet zeggen dat je ook automatisch beter gaat presteren.”

Dat laatste wordt ook uitgedragen door Jans en de clubleiding. Hoe mooi de steigers vlak voor de start van het seizoen ook fonkelen, er wordt intern niet getornd aan de doelstelling. „En dat is de play-offs halen”, zegt Jans. „De supporters moeten niet gaan denken dat we nu de top 3 gaan aanvallen”, vult doelman Lars Unnerstall aan. En topscorer Rikcy van Wolfswinkel: „Misschien blijkt straks wel dat we een prima seizoen hebben gedraaid als we zesde of zevende worden.” Met andere woorden: bij FC Twente gaat optimisme vooralsnog hand in hand met realisme.

Speler om op te letten

Hij wordt in zijn vaderland de wonderboy van het Griekse voetbal genoemd: Christos Tzolis, 20 jaar en buitenspeler van beroep. Veelzeggend: Een jaar geleden betaalde Norwich City maar liefst elf miljoen euro aan PAOK. Het harde bestaan van de onderste regionen van de Premier League kwam nog iets te vroeg voor hem, vandaar Norwich hem een jaartje stalt in de eredivisie. Zonder een optie tot koop, want bij de club van Tim Krul geloven ze nog altijd in de Griekse linkerspits.

Opstelling FC Twente

Unnerstall; Brenet, Pröpper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan