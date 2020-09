Voormalig toptalent Teixeira gaat Feyenoord meer mogelijkheden geven

Toen Feyenoord anderhalve week geleden in Duisburg meedeed aan het toernooi om de Cup der Traditionen, leek de komst van João Carlos Teixeira al in sneltreinvaart aanstaande. Trainer Dick Advocaat had vaak genoeg op de deur geklopt van technisch directeur Frank Arnesen met de vraag waar de extra middenvelder bleef die zijn selectie op peil zou brengen.



Zaakwaarnemers hadden wekenlang spelers aangeboden, middenvelders van naam gaven ook zelf ongegeneerd een seintje dat voetballen in de Kuip ze wel iets leek. Maar toen Frank Arnesen met de 27-jarige Portugees João Carlos Teixeira op de proppen kwam, konden alle namen in de prullenbak. Dick Advocaat bekeek een avondje beelden van de Portugees op Wyscout en de Hagenaar wist voldoende.