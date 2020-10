Voormalig PSV'er Jonathan Reis tien jaar na de 10-0: ‘Ben er nog altijd supertrots op’

,,Ik ben supertrots op de 10-0", zegt voormalig PSV-toptalent Jonathan Reis over de ultieme vernedering van Feyenoord door PSV, vandaag precies tien jaar geleden. Even elegant als effectief danste hij over het veld, met drie goals als wettig en overtuigend bewijs van zijn suprematie. Reis kan het zich allemaal nog als de dag van gisteren herinneren en geniet van het praten over de meest bijzondere wedstrijd uit zijn loopbaan. ,,Het was een perfecte hattrick. Met links, rechts en het hoofd. Die middag is in Nederland de voetbalgeschiedenis ingegaan en dat voelden we meteen aan. Ik ben ongelooflijk blij dat ik van dit stukje historie deel uit mag maken. Het maakt me blij.”