Voormalig Feyenoord-coach Bengtsson (73) overleden

Gunder Bengtsson trad in 1989 aan als hoofdtrainer bij Feyenoord, een taak die hij gezamenlijk uitvoerde met Pim Verbeek. Dat was in de fase dat de club een roerige periode doormaakte en uiterst pover presteerde.



Onder de Zweed, die te boek stond als een strenge coach bij wie de discipline hoog in het vaandel stond, bleven successen uit. In zijn eerste seizoen als trainer in De Kuip, eindigde Feyenoord als elfde in de eredivisie. Het daaropvolgende jaar, toen de destijds vrijwel failliete Rotterdamse club evenmin goed presteerde, werd hij voortijdig aan de kant gezet.



In voorgaande jaren was Bengtsson een stuk succesvoller. Zo leidde hij het Noorse Vålerenga IF begin jaren tachtig tweemaal naar het kampioenschap. Na zijn periode bij Feyenoord ging hij onder meer aan de slag als technisch directeur van het Zweedse Örgryte, werkte hij korte tijd bij het Griekse PAOK Saloniki, om later nog hoofdtrainer te worden van het Noorse Molde FK.