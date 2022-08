Voormalig FC Den Haag-voetballer Ron de Roode (57) overleden

Ron de Roode was een van de blikvangers van het geliefde Haagse elftal, dat in 1986 ongeslagen kampioen van de eerste divisie werd. Daarnaast speelde hij in 1987 met FC Den Haag de bekerfinale tegen Ajax en de legendarische Europacup II-wedstrijden tegen Újpesti Dózsa en Young Boys. In de kwartfinale van de KNVB-beker van 1987 won FC Den Haag in de Kuip dankzij twee doelpunten van de watervlugge De Roode met 1-2 van Feyenoord.



De Roode begon zijn carrière bij UVS en werd door het publiek in het Zuiderpark vaak toegezongen. Hij was frêle, maar was in de duels voor de duvel niet bang en kon uit het niets op het doel schieten. Ook van grote afstand waren zijn schoten loeihard en loepzuiver.