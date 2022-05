Voormalig Ajax-speler Lukoki op 29-jarige leeftijd overleden: ‘Jody was een heel vrolijke jongen’

Jody Lukoki is op 29-jarige leeftijd overleden. De spelers van FC Twente, zijn laatste club, zijn vanmorgen ingelicht en reageerden vol verslagenheid op het overlijden van hun oud-teamgenoot. De doodsoorzaak is nog onbekend.

Lukoki's zaakwaarnemer Menno Groenveld van PURE Sportsmanagement laat in een statement weten geschokt te zijn door het nieuws: ,,Wij als agentschap zijn hiervan diep geshockeerd. De exacte oorzaak van overlijden is bij ons nog niet bekend. De familie is in shock en erg verdrietig. Jody was een heel vrolijke jongen en was bijna hersteld van zijn blessure. Voor nu wil ik het hierbij laten en graag vraag ik ook van journalisten om de situatie los te laten en familie en vrienden ruimte te geven om dit te verwerken", zo laat hij in een statement weten.

Lukoki doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij tot en met 2014 onder contract stond. De rappe vleugelaanvaller speelde 35 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers, waar hij zich bij zijn debuut onder Frank de Boer direct liet gelden in de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij maakte een panna bij Tim de Cler terwijl er al gefloten was. Later bood de toen achttienjarige aanvaller daar zijn excuses voor aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Door Ajax werd Lukoki verhuurd aan SC Cambuur. In 2014 nam PEC Zwolle de aanvaller over, waarna hij een jaar later een transfer verdiende naar het Bulgaarse Loedogorets Razgrad. Daar vertrok hij in 2020 na liefst drie landstitels. In het seizoen 2020/2021 speelde de aanvaller in Turkije voor Yeni Malatyaspor, waarna Lukoki bij het begin van het huidige seizoen bij FC Twente terugkeerde in Nederland. Door een kruisbandblessure speelde hij geen wedstrijd voor de club uit Enschede.

FC Twente en Jody Lukoki gingen in februari uit elkaar nadat de 29-jarige voetballer werd veroordeeld voor het slaan en schoppen van zijn vriendin. De club en de speler gingen direct met elkaar in gesprek om het contract, dat nog tot medio 2023 liep, te ontbinden. Lukoki speelde tevens drie interlands voor DR Congo.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.