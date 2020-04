Voor Ziyech begon én eindigde het in Heerenveen

afscheid eredivisieOp het moment zelf kon niemand het nog bevroeden, hijzelf evenmin. Maar met terugwerkende kracht kunnen we nu stellen: op zaterdag 7 maart rond 22.10 uur eindigden de eredivisiejaren van Hakim Ziyech. Toevalligerwijs in Heerenveen, de plek waar het ook allemaal begon. In vogelvlucht langs hoogte- en dieptepunten.

Het debuut

We schrijven 12 augustus 2012. Alle aandacht in het Abe Lenstra Stadion gaat op deze zonnige zondagmiddag uit naar één man. Marco van Basten maakt zijn rentree in de eredivisie: drie jaar nadat hij keihard over zichzelf oordeelde en opstapte als trainer van Ajax, keert hij nu terug als hoofdcoach van Heerenveen. Een thuiswedstrijd tegen NEC, dat is zijn eerste opdracht.

Vrijwel niemand heeft dan nog gehoord van Hakim Ziyech, een 19-jarig talent uit de eigen opleiding van Heerenveen. Hij krijgt vanmiddag een basisplaats van Van Basten, de man die in hem een rasvoetballer herkent (en met wie hij later in zijn carrière juist hevig zal botsen). Ziyech vormt tegen NEC een piepjong middenveld, samen met Marten de Roon en Pele van Anholt (beiden 21 jaar).

Zijn debuut in het blauw-witte shirt met de pompeblêden en rugnummer 33 duurt drie kwartier en is allesbehalve een doorslaand succes. Bij rust leidt het NEC van coach Alex Pastoor met 0-2 en besluit Van Basten in te grijpen. Samir Fazli neemt in de tweede helft de plaats in van Hakim Ziyech.

Volledig scherm Hakim Ziyech (l) bij zijn debuut voor Heerenveen in duel met Ryan Koolwijk. © PICS UNITED

De revanche

Zo’n anderhalf jaar later, 21 december 2013. Heerenveen gaat deze avond andermaal op bezoek bij AZ, waar het drie dagen eerder nog op pijnlijke wijze is uitgeschakeld in het bekertoernooi. De ploeg van Van Basten aast op revanche, Hakim Ziyech niet in de laatste plaats. Hij groeide in die eerdere ontmoeting uit van held tot schlemiel. Een doelpunt in de reguliere speeltijd, nog eentje in de blessuretijd van de verlenging: 2-2. Maar tijdens de penaltyserie faalde hij.

Die bittere teleurstelling is op een koude zaterdagavond in Alkmaar al snel verdrongen door de zoete realiteit. Kort na de vroege openingstreffer van Bilal Basacikoglu maakt Ziyech de 0-2 en de manier waarop doet het hele stadion opveren. Hij ziet AZ-doelman Esteban wat ver voor zijn doel staan en besluit de bal van een meter of twintig met veel gevoel over de lange Costa Ricaan heen te tillen. Zelfs AZ-coach Dick Advocaat kan een applausje amper onderdrukken.

Ziyech verzorgt ook het slotakkoord van de avond (1-5), tijdens een glansoptreden waarmee hij nadrukkelijk solliciteert naar een volgende stap in zijn carrière.

Volledig scherm Ziyech in actie tegen AZ. © PICS UNITED

De tussenstop

Op 17 augustus 2014 wordt Ziyechs volgende halte bekend: nadat hij in de eerste twee wedstrijden van het seizoen al heeft gescoord namens Heerenveen, hengelt FC Twente de middenvelder binnen. De club uit Enschede doet hem een aanbod waarmee onder andere Feyenoord wordt afgetroefd.

Een echt gelukkig huwelijk zal het nooit worden. Hoewel Ziyech vrijwel van begin tot eind zijn stempel drukt op het Twentse aanvalsspel en zijn statistieken in dat opzicht ook boekdelen spreken, krijgt hij veel kritiek vanuit de eigen achterban. Hij zou te solistisch spelen, te weinig als teamspeler. En verdedigende arbeid verzet hij maar mondjesmaat, ook al omdat trainer Alfred Schreuder dat niet nadrukkelijk verlangt van zijn nieuwe vedette, die het rugnummer 10 heeft overgenomen van de naar Southampton vertrokken Dusan Tadic.

Wat ook meespeelt: amper een half jaar nadat Ziyech als dure aankoop is gepresenteerd, begint steeds meer duidelijk te worden dat FC Twente gebouwd is op financieel drijfzand. Voorzitter Joop Munsterman, de geestelijk vader achter de landstitel van 2010, stapt voortijdig op. De club moet rigoureus bezuinigen en Ziyech krijgt te horen dat hij aan het einde van zijn eerste contractjaar al weer mag vertrekken, mits er een interessant bod komt.

De voetballer zal uiteindelijk een tweede jaar volmaken bij Twente, waarin hij zelf excelleert (onder meer met 17 doelpunten in 33 duels) maar waarin de club een asgrauwe periode beleeft. Trainer Schreuder wordt al na vier speelrondes ontslagen en vervangen door René Hake, die acuut degradatiegevaar weet te bezweren. Op 27 augustus 2016 speelt Ziyech – inmiddels Marokkaans international – zijn laatste wedstrijd voor Twente. Hij scoort twee keer in de zege op Sparta (3-1), waarna zich kort voor het sluiten van de zomerse transferperiode alsnog een koper meldt: Ajax.

Volledig scherm Hakim Ziyech juicht nadat hij voor FC Twente heeft gescoord tegen Willem II. © Foto Ruud Voest

De scepsis

Directeur voetbalzaken Marc Overmars had eerder nog bijna plechtig verklaard dat Hakim Ziyech niet in zijn aankoopbeleid paste bij Ajax. Maar nu de Amsterdammers onder de nieuwe trainer Peter Bosz matig aan het seizoen 2016-2017 zijn begonnen, blijkt hij plotseling alsnog een welkome versterking, voor wie Ajax 11 miljoen euro neertelt bij FC Twente. Een regelrechte paniekaankoop, zeggen critici.

In zijn eerste twee seizoenen in Amsterdam onderhoudt Ziyech een moeizame verhouding met een deel van de fans. In hun ogen wisselt hij mooie momenten te vaak af met mismoedige gebaren en helpt hij het team onvoldoende als er verdedigd moet worden. Wat ook niet helpt, is dat Ajax geen kampioen wordt. In Ziyechs eerste jaar staat daar nog een glansrijke campagne in de Europa League tegenover; Ajax haalt voor het eerst sinds 1996 weer een Europese finale, die het dan weer wel kansloos verliest van Manchester United.

Het daaropvolgende seizoen wordt een tranendal. Eerst en vooral vanwege het menselijke drama rond Abdelhak Nouri, met wie Ziyech een innige band had. Maar ook sportief is er niets om vrolijk van te worden: trainer Marcel Keizer moet in december het veld ruimen, de van FC Utrecht overgekomen Erik ten Hag neemt het roer over. Ajax en Ziyech moeten in de slotfase van het seizoen lijdzaam toezien hoe PSV in een rechtstreekse confrontatie hard uithaalt (3-0) en weer een kampioenschap veiligstelt. Bij terugkomst in Amsterdam is Ziyech een van de zondebokken voor boze supporters die zich bij de Arena hebben verzameld. In de weken daarna laat hij er geen misverstand over bestaan: hij wil weg.

Volledig scherm Hakim Ziyech neemt een vrije trap in de verloren Europa League finale tegen Manchester United. © EPA

De volmaakte 10

Het seizoen 2018/2019 begint voor Hakim Ziyech niet zoals hij gehoopt had. Een transfer naar AS Roma is afgeketst, terwijl Ajax al wel een opvolger voor hem heeft aangetrokken. Tadic, de man die hij destijds zelf opvolgde bij FC Twente. Het schip Ajax heeft nu twee kapiteins. En om het nog iets pijnlijker te maken heeft de nieuwkomer ook bedongen dat hij rugnummer 10 krijgt. Ziyech moet het doen met 22.

De ouverture van het seizoen is nog teleurstellend (1-1 tegen Heracles en een paar weken later wéér met 3-0 onderuit tegen PSV), maar toch is al snel duidelijk dat Tadic en Ziyech prima samen kunnen functioneren. Die tandem manifesteert zich vooral ook in Europa, waar Ajax voor het eerst in jaren weer de Champions League heeft bereikt. Uit tegen Bayern München (1-1) zien we voor het eerst contouren van de ploeg die uiteindelijk op een haar na de finale bereikt. Uitblinker die avond is Hakim Ziyech, die onder meer een weergaloze crosspass verstuurt en na afloop een volmaakte 10 als rapportcijfer krijgt van Ziggo-analyticus Louis van Gaal.

Het hogere niveau en de uitdaging van de Champions League halen het beste bij Ziyech naar boven, zo blijkt ook dit seizoen. Uit tegen Valencia (2 oktober) opent hij de score met een raketschot waar de commentatoren niet over uitgesproken raken. En in Lille blijkt op 27 november dat hij inmiddels de status van een internationale ster heeft bereikt. Een jongetje rent tijdens de wedstrijd het veld op en klampt Ziyech aan. De voetballer stelt het ventje gerust: na afloop krijg je mijn shirt.

Bekijk hier de wereldgoal van Ziyech tegen Valencia:

In zijn derde Europese uitwedstrijd van dit seizoen legt Ziyech uiteindelijk de basis voor zijn vertrek uit Nederland. Voordat Chelsea – Ajax een krankzinnige climax krijgt die bij 4-4 eindigt, hebben de Engelse coach Frank Lampard en de zijnen genoeg gezien. Die nummer 10, die speelt met nummer 22, die moeten we hebben. Een paar maanden later zet Hakim Ziyech zijn handtekening in Londen: vanaf 1 juli is hij speler van Chelsea, dat ongeveer 40 miljoen euro aan Ajax overmaakt.

Bekijk hier de assist van Ziyech bij de 1-2 van Promes tegen Chelsea:

Wat dan nog rest, is zijn afscheidstournee door de eredivisie. Die eindigt op zondag 10 mei in Sittard, denkt Ziyech dan nog. Inmiddels weten we beter, het coronavirus heeft anders beslist. Zelf liep hij op 7 maart nietsvermoedend naar de kant tijdens Heerenveen – Ajax (1-3), om na 68 minuten plaats te maken voor Ryan Gravenberch. Een vreemd vaarwel.