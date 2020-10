Voor Wiegman rest nu nog één missie: de Spelen

Offensief wapen Max belooft dat hij niet meer uitglijdt

18 oktober Letterlijk maakte Philipp Max zondagmiddag in Zwolle een uitglijer, maar figuurlijk voorkwam PSV dat erg simpel. Met een 0-3 zege bij PEC was er na afloop dan ook geen vuiltje in de lucht bij de persconferentie van de Eindhovenaren, waar trainer Roger Schmidt en Max hun verhaal deden.