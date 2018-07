Voor PSV mag seizoen beginnen na solide zege op Valencia

Het duurde even voordat PSV op gang kwam, in de eerste wedstrijd van het seizoen in het eigen Philips Stadion. Trainer Mark van Bommel had zijn opstelling voor de oefenwedstrijd tegen Valencia op één plek gewijzigd ten opzichte van het duel met Olympiakos; Daniel Schwaab startte weer in de basis, ten faveure van Derrick Luckassen. Met die basiself kwam PSV aanvankelijk nauwelijks tot kansen; Valencia profiteerde in de 27ste minuut bovendien van de ruimte die de defensie weggaf. Het was Carlos Soler die Nick Viergever uitspeelde en de bal via Denzel Dumfries in het doel schoot: 0-1.



Na die tegengoal was PSV wakker geschud. De ploeg kwam onder leiding van regisseur Gastón Pereiro beter in de wedstrijd. Nadat de doorgebroken Steven Bergwijn eerst nog neer werd gehaald en scheidsrechter Mulder geen rood gaf, was het daarna wél raak. In de 35ste minuut knikte Luuk de Jong de bal uit een corner in de hoek: 1-1. In de 41ste minuut werd het 2-1, nadat diezelfde De Jong in het strafschopgebied neer werd gehaald. De penalty, een zware straf, werd benut door Pereiro.