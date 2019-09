Voor Joël Veltman is Oranje de ultieme beloning

Veltman droeg op 14 november 2017 voor het laatst het shirt van het Nederlands elftal in een gewonnen oefenduel met Roemenië (3-0). Vijf maanden later scheurde hij de voorste kruisband van zijn rechterknie. Daarna was Oranje zo ver weg, dat hij niet eens meer tegenover Ronald Koeman over een rentree durfde te reppen toen hij de bondscoach tijdens het revalideren tegenkwam in Zeist. ,,Hij wenste mij vooral veel succes toen we even met elkaar spraken", legt Veltman uit.



Voor de inmiddels 27-jarige verdediger was het ook maar even afwachten of hij ooit de oude zou worden. Hij twijfelde aan zijn toekomst en werkte bewust in Zeist aan zijn herstel. Het was voor hem te lastig om alleen in Amsterdam in een gymzaal te trainen terwijl zijn ploeggenoten na bijvoorbeeld een uitzege op Real Madrid (4-1) weer lachend naar het trainingsveld liepen.