Voor FC Utrecht is zondag hét moment om Ajax weer eens te kloppen

Stadion Galgenwaard is lang niet altijd uitverkocht, maar voor de wedstrijd tegen Ajax waren op dinsdagochtend alle kaartjes al de deur uit. De thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers wordt in de Domstad vaak als het duel van het jaar beschouwd. Een duel ook waarin FC Utrecht af en toe behoorlijke resultaten boekt.

Door Tim Reedijk

Alleen PSV pakte deze eeuw meer punten in de eredivisie tegen Ajax dan FC Utrecht (64 om 50). Die knotsgekke 6-4 in 2011 staat nog vers op het netvlies, al zijn resultaten tegen Ajax de laatste seizoenen maar zeldzaam. Van de laatste vijftien eredivisieduels met de Amsterdammers won FC Utrecht maar twee keer, in 2015 en 2017, beide keren met Erik ten Hag aan het roer.

Aan het ongebreidelde optimisme richting een nieuwe editie doet dat overigens niets. Al werkte de 4-0-nederlaag in de Arena in november wel ontnuchterend, een pak slaag dat FC Utrecht met een bepaalde gelatenheid onderging. Ajax was na het magische kalenderjaar 2019 domweg veel te goed voor FC Utrecht.

Drie maanden later staat het onderlinge treffen gepland in de Utrechtse Galgenwaard, maar niemand die gelaten naar het duel toeleeft. Ajax is dat onaantastbare ook wel een beetje kwijt, bovendien scheelt het wel een slok op een borrel als Quincy Promes en David Neres niet meedoen. Alle vraagtekens rondom Hakim Ziyech, Daley Blind en Ryan Babel, ja, in Utrecht vinden ze het prima als dat trio nog een weekje langer in de lappenmand blijft. Des te groter de kans is op een resultaat tegen Ajax.

Dit voelt wel als hét moment om de koploper te kloppen. Daarbij gebiedt de eerlijkheid wel te zeggen dat FC Utrecht zelf ook nog zoekende is. Het armetierige gelijkspel bij VVV-Venlo (1-1) afgelopen weekend bood in elk geval weinig handvatten richting de kraker van zondag.

Met de van blessures teruggekeerden Adam Maher en Bart Ramselaar én Gyrano Kerk die weer volop meetraint, breiden de keuzemogelijkheden voor trainer John van den Brom zich juist wél uit. Hij kan wel een zege op Ajax gebruiken in een seizoen dat vooralsnog een beetje teleurstelt als je de selectie van FC Utrecht bekijkt. Volgens de weersvoorspellingen raast er zondag een storm over Nederland: FC Utrecht-supporters eisen dat die ook op het veld terug te zien is.