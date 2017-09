Voor Eric Gudde zit het avontuur bij Feyenoord er op

Op 6 november keert hij dan nog eenmalig als directeur terug in de Rotterdamse Kuip, om de door zijn secretaresse opgespaarde contracten en brieven van een formeel noodzakelijke handtekening te voorzien. Daarna is het Jan de Jong die de scepter zal zwaaien in Rotterdam-Zuid. Gudde begint op 7 november als directeur van de KNVB in Zeist. ,,En dan kom ik voorlopig ook niet meer in de Kuip, want ik ga helemaal niemand voor de voeten lopen.’’