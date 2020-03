‘Voor Donny was het een absolute zekerheid dat Appie en hij het middenveld van Ajax zouden vormen’

Mohammed Nouri

Berkane, Marokko, 8 juli 2017



Het seizoen 2017-2018 moest het jaar worden van Abdelhak. Ajax had een trainer die gek was van hem. Marcel Keizer had hem in het seizoen 2016-2017 onder zijn hoede in Jong Ajax, het jaar waarin Abdelhak gekroond werd tot Speler van het Jaar in de eerste divisie. Hetzelfde jaar waarin Frenkie de Jong het predicaat Talent van het Jaar opgespeld kreeg.



Er was geen grotere fan te vinden van de ­voetballer Abdelhak Nouri dan Keizer, en die bewondering was wederzijds. Toen Abdelhak na zijn eerste trainingsweek onder Keizer thuiskwam, praatte hij onophoudelijk over hem, over zijn trainingsmethoden, voetballiefde, de inspiratie die hij hem gaf. Abdelhak was fan van de trainer zonder noemenswaardige voetbal­carrière, eigenlijk iemand die haaks stond op de hele Cruijffrevolutie. Geen oud-voetballer met een imposante carrière, maar een trainer die het als speler niet verder had geschopt dan SC Cambuur, De Graafschap en FC Emmen, nadat hij een blauwe maandag voor Ajax had gespeeld.



Maar ondanks zijn ‘beperkte’ carrière als speler raakte hij direct een snaar bij spelers als Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Abdelhak, technisch begaafde talenten. Jongens die feilloos aanvoelden of een trainer oprecht was en hield van voetbal. Het was daarom geen vraag maar een feit dat Abdelhak zijn belofte ging inlossen en zijn droom ging waarmaken om dat seizoen de 34ste landstitel aan de fans van Ajax te schenken. Achter op zijn shirt prijkte dit nummer als een constante herinnering aan ­deze belofte.