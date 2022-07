Volgende dreun Oranje Leeuwinnen: Vivianne Miedema test positief op corona

Eerder testte ook middenvelder Jackie Groenen al positief. Zij zit op dit moment in isolatie tot ze klachtenvrij is en negatief test. Daarnaast haakte keeper Sari van Veenendaal al definitief af met een schouderblessure. Ook Aniek Nouwen moest in de openingswedstrijd tegen Zweden (1-1) geblesseerd het veld verlaten. Zij mist de wedstrijd tegen Portugal, maar is mogelijk wel een optie voor de laatste groepsfasewedstrijd tegen Zwitserland. Stefanie van der Gragt is, zoals ze gisteren al voorzichtig liet doorschemeren, wel fit voor de wedstrijd tegen Portugal.

,,Om 17.00 uur (Engelse tijd, red.) kregen we het nieuws”, liet Parsons weten op de persconferentie. Op dat moment was het 17.45 uur Engelse tijd. Hij benadrukte dat de Oranjevrouwen de UEFA-richtlijnen volgt en alleen coronatesten bij klachten uitvoert. ,,Vivianne had symptomen en testte positief. Sinds het nieuws over Jackie hebben we het UEFA-protocol gevolgd. Helaas is dit toch gebeurd. Wanneer ze geen klachten meer heeft en negatief test, kan ze weer aansluiten bij de selectie. Momenteel is ze oké, zit in isolatie en zorgt voor zichzelf, net als Jackie. Maar dit is een grote klap.”

Miedema zou de aanvoerdersband overnemen van de naar huis teruggekeerde Van Veenendaal. Het is nu echter uitgesloten dat ze morgenavond mee kan spelen in de groepswedstrijd tegen Portugal. Zondagavond sluiten de Oranje Leeuwinnen de groepsfase dus af tegen Zwitserland. De nummer één en twee van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Volledig scherm Mark Parsons in gesprek met Dominique Janssen tijdens het openingsduel met Zweden. © Pro Shots / Remko Kool

Met Miedema mist Oranje ‘een belangrijke leider’, aldus Parsons. ,,Ze kan mensen meenemen in de wedstrijd. Dat zullen we missen, maar andere spelers kunnen dat ook.” Eerder viel met aanvoerster Van Veenendaal al iemand weg die leiding kon geven aan de ploeg. Parsons zegt al te hebben overlegd over wie dit nu moet gaan doen, maar wil nog niet zeggen wie dat wordt. ,,Dat gaan we eerst met het team en de speelster zelf bespreken.”

,,We moeten verder en we gaan verder”, zei Parsons. ,,Dit is een grote klap en de volgende wedstrijd wordt opnieuw een uitdaging. Met Portugal treffen we een georganiseerde tegenstander. Vanavond gaan we alle details nog bespreken, maar morgen zullen we er klaar voor zijn.” Parsons zei, na de tegenslagen van de afgelopen dagen, in zo’n korte tijd nog nooit zoveel pech te hebben gehad.

Dominique Janssen predikte vooral optimisme bij de Oranjevrouwen. ,,We hadden een meeting met Mark en hij haalde een citaat aan dat ik wel even kan herhalen. What doesn’t kill you, makes you stronger. Daar sta ik achter. Ik denk dat dat heel erg bij dit moment past. We hebben een Leeuwin op de borst en dat is niet voor niets.”