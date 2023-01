Volendam heeft smaak te pakken en boekt ten koste van RKC tweede zege op rij

Volendam heeft nu 12 punten en deed de voorlaatste plaats in de Eredivisie over aan FC Emmen, dat zondag tegen hekkensluiter Cambuur speelt.

De zege was over de gehele wedstrijd gezien verdiend. Voor rust raakte de Italiaanse aanvaller Gaetano Oristanio de lat. Volendam mocht niet klagen dat scheidsrechter Bas Nijhuis na een half uur spelen slechts geel gaf aan middenvelder Derry Murkin, die een onbesuisde overtreding maakte op verdediger Julian Lelieveld.

RKC kwam in de 63ste minuut op voorsprong via Mats Seuntjens, die de bal via een speler van Volendam voor zijn voeten kreeg en laag en doeltreffend uithaalde: 0-1. Voor de onlangs van Fortuna Sittard overgekomen aanvaller betekende het zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever.