Voetbalsters zonder Van der Gragt in cruciaal WK-kwalificatieduel

Ook reservekeepster Jennifer Vreugdenhil ontbreekt vanwege knieklachten in de selectie van bondscoach Sarina Wiegman voor het duel op dinsdag 4 september in Oslo.

Vreugdenhil wordt vervangen door 117-voudig international Loes Geurts. De 32-jarige keepster stopte na het gewonnen EK van 2017 een tijdje met voetballen, maar heeft haar carrière weer opgepakt.

Nederland en Noorwegen gaan in de Intility Arena in Oslo naar alle waarschijnlijkheid uitmaken wie zich rechtstreeks plaatst voor het WK van volgend jaar in Frankrijk. Oranje staat in de kwalificatiegroep van vijf landen aan kop met negentien punten uit zeven duels, de Noorse vrouwen hebben vijftien punten uit zes wedstrijden. Ze spelen eind deze maand eerst nog uit tegen het puntloze Slowakije.

,,Wij spelen altijd om te winnen, ook tegen Noorwegen'', zegt Wiegman. ,,Ook al weten we dat we aan een gelijkspel genoeg hebben. Noorwegen is een topland, maar dat zijn wij ook. Het zal een mooie, interessante en moeilijke wedstrijd worden. Maar we willen ons kwalificeren voor het WK en dat is sowieso niet makkelijk. Uiteindelijk denk ik dat wij zoveel kwaliteiten hebben, dat wij de betere ploeg zijn.'' Bij een gelijk puntentotaal geeft het onderlinge resultaat de doorslag. Oranje begon de kwalificatie vorig jaar met een zwaarbevochten zege in blessuretijd op Noorwegen (1-0).