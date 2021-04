Voetbalsters PSV leggen Ajax over de knie

ADO Den Haag en FC Twente openden vrijdag de strijd in de kampioenspoule met een gelijkspel (1-1). PSV leidt in de groep van vier teams met 19 punten, gevolgd door FC Twente (17 punten), Ajax (16) en ADO Den Haag (11).

Voor de thuisclub kwamen Joëlle Smits (twee) en Naomi Pattiwael in Eindhoven tot scoren. Smits bracht haar totaal voor de Eindhovense club op 44 treffers. Daarmee is de 21-jarige international nu al topscorer van PSV op de ‘eeuwige’ ranglijst. Nikita Tromp trof doel namens Ajax.

PSV en Ajax kwamen elkaar vorig weekeinde in Eindhoven ook al tegen. In de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker won de Brabantse formatie met 1-0 van de Amsterdamse vrouwen. In de bekerfinale is ADO Den Haag de tegenstander.