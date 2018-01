Voetbalsters Oranje voor het eerst onderuit als Europees kampioen

De voetbalsters, die op het EK van afgelopen zomer in eigen land zes zeges boekten, hadden in een oefenwedstrijd in juni tegen Japan voor het laatst verloren. ,,Verliezen voelt heel slecht'', zei Wiegman in San Pedro del Pinatar. ,,Maar we hebben steeds gezegd: na het EK zijn wij de te kloppen ploeg. Iedereen wil de Europees kampioen verslaan. Met die nieuwe status moeten we omgaan. We hebben vandaag tegen Spanje wel weer laten zien wat we waard zijn.''

Bal over de lijn?

Oranje, met Renate Jansen rechts voorin op de plek van de geblesseerde Shanice van de Sanden, kreeg goede kansen via Vivianne Miedema, Sherida Spitse en invalster Lineth Beerensteyn. Het was echter Spanje dat halverwege de tweede helft op voorsprong kwam. Uit een hoekschop kopte Alexia Putellas de bal via de paal in de handen van keepster Sari van Veenendaal, de nieuwe aanvoerster van Oranje. De Spaanse arbitrage oordeelde dat de bal over de lijn was gegaan en telde het als doelpunt. ,,We zijn ervan overtuigd dat de bal niet over de lijn was, maar daar doen we nu niets meer aan'', zei Wiegman, die de achttienjarige Victoria Pelova liet debuteren.