Voetbalpodcast | ‘We moeten uitkijken dat we niet alle emotie uit de voetballer halen’

,,Je proeft dat we de grinta willen uitbannen, maar we moeten wel uitkijken dat speler geen robots worden”, reageert Inan als hij nog eens terugkijkt op PSV - Ajax om de KNVB-beker. ,,Je moet emotie niet uit de voetballer halen. Soms mag een speler best wel iets meer gif laten zien. Ik heb genoten van Justin Bijlow met die bal op Virgil Misidjan in de Grolsch Veste dit jaar. Of Dusan Tadic die Antony op het veld gooide om zo tijd te winnen. Alleen zondag in de eerste helft ging het alle perken te buiten.”

Verder bespreken Verhoeff en Inan de strafschop. Toch trainbaar, maar waarom doen we dit niet in Nederland? Ook wordt John Lammers, trainer van Heracles Almelo, gebeld in Op weg naar de Eredivisie én bespreken Verhoeff en Inan de situatie van Arne Slot.

,,Ik krijg steeds meer het gevoel dat Feyenoord rekening moet houden met het vertrek van Slot als er een mooie Engelse club komt. Hij wordt nu genoemd bij Spurs door zijn prestaties met Feyenoord in Europa natuurlijk. Maar het is ook wel mooi dat we nu Erik ten Hag bij Manchester United hebben, Alfred Schreuders naam viel bij Leeds United, en Arne Slot dan nu bij Spurs. Peter Bosz heeft een gesprek gehad met Aston Villa. Je ziet in Engeland vaak een trend met een trainer van een bepaalde nationaliteit. Na José Mourinho kwamen er veel Portugese trainers. Nederland lijkt nu het volgende land.”

Beluister de hele AD Voetbalpodcast nu via AD.nl, de AD app of jouw favoriete podcastplatform.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal

Volledig scherm Etienne Verhoeff en Johan Inan. © Maarten Visser / Joost Hoving