Voetbalpodcast | ‘We missen in de Nederlandse competitie een Giakoumakis’

Waar is de echte topscorer van de eredivisie? De keuzes van Rond Koeman in zijn voorselectie. Feyenoorders belonen en welke aanvallers verdienen een plek in Oranje? De beker als noodroute voor Europees voetbal en de Ajax-lessen van Ten Hag. Etienne Verhoeff bespreekt in het in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Maarten Wijffels.

Brobbey, Douvikas, Pavlidis, Simons. Het zijn de voetballers met de meeste goals in de eredivisie tot nu toe: 11. Er is geen uitgesproken topscorer dit seizoen. ,,Dat valt wel op’” reageert Maarten Wijffels. ,,Ik moest terugdenken aan 2012/2013. Toen was Siem de Jong topscorer bij Ajax met 11 doelpunten. En het jaar daarop waren Klaassen en Sigthorsson dat allebei met 10 goals. Daar werden ze kampioen mee. Dat kan dit jaar ook. Brobbey heeft elf treffers, Kudus negen en de eersten van Feyenoord, Danilo en Kökçü, hebben acht keer gescoord.’

Terwijl er toch redelijk wordt gescoord in de eredivisie. De vrijplaats voor een spits. ,,Je ziet dit seizoen ook geen speler van Heerenveen of AZ die zoveel goals maakt. Er zit geen Giakoumakis. Luuk de Jong ontbreekt in die lijst ook. Dat is wel te verklaren. Die wordt niet bediend bij PSV. De vroege voorzet a la Arias of Willems ontbreekt in Eindhoven.”

Komende vrijdag wordt de eerste voorselectie van Ronald Koeman bekend gemaakt. In de AD Voetbalpodcast kijkt Maarten Wijffels naar de mogelijkheden van de bondscoach. ,,Koeman heeft achterin voldoende te kiezen, maar voorin… Hij zal, denk ik, Feyenoord als koploper van de eredivisie wel belonen met spelers in de voorselectie. Geertruida vind ik een interessante. Die mag er bij wat mij betreft, maar er zijn al zoveel verdedigers. En Koeman wil met minder verdedigers gaan spelen. Aanvallend wordt het wel een uitdaging. Memphis speelt niet. Gakpo wel, maar bij een team uit vorm. Bergwijn uit vorm. Weghorst. Ik was laatst bij Club Brugge, dat viel wel positief op.”

