Voetbalpodcast | ‘Waarom zou je als ADO Den Haag een kwartfinale in de beker weggeven?’

Ajax won probleemloos van De Graafschap en PSV had geen kind aan ADO Den Haag. Al wisten de Eindhovenaren dat op voorhand al. ,,Dick heeft de witte vlag al voor de wedstrijd aan PSV gegeven. Ik snap er alleen helemaal niets van”, zegt Mossou op de B-keus van Advocaat. ,,Waarom zou je als ADO Den Haag een kwartfinale in de beker weggeven? Juist voor clubs als ADO of NAC is een bekerfinale zo groot. Daar dromen supporters van en dan geef je het eigenlijk cadeau. Het zal geen invloed hebben op zijn populariteit in Den Haag, maar het blijft gek.”

En de VAR zorgt voor protesten in België en Spanje. Zelfs een zaak die nu tot het CAS wordt gebracht in La Liga. ,,In Engeland zijn ze misschien wel het felst tegen de VAR. Het voetbal heeft zichzelf in deze situatie gebracht en we komen daar nooit meer uit. Vroeger was er ook veel te doen om scheidsrechters, maar de impact is nu vele malen groter. De illusie werd gewekt dat het fouten eruit zou halen. De fouten die er nog zijn, zorgen voor een groter gevoel van onrecht. Dus er zijn minder fouten, maar meer gezeik.”