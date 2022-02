Voetbalpodcast | ‘Voor Go Ahead kan dit een historische week worden’

Ondanks eerdere boze woorden van Erik ten Hag verliest Ajax dus weer punten tegen een kleine club. De ploeg lijkt maar niet te leren. ,,Uiteindelijk is de trainer verantwoordelijk voor de mentale gesteldheid van de groep’’, zegt Gouka. ,,Na een Champions League-duel hoort een bezoekje aan Deventer er ook bij. Als je in Spanje gaat spelen of Frankrijk geldt dat straks ook. En Go Ahead heeft het ook niet heel erg moeilijk gehad.’’

Higler

Feyenoord verloor in Alkmaar van AZ. Al lijkt Feyenoord ook van zichzelf verloren te hebben, beschouwt Gouka. De boosheid richting scheidsrechter Higler haalde de Rotterdammers uit het spel. Ook een aandachtspunt voor de trainer. ,,Slot is onomstreden in de Kuip op dit moment. Als hij zegt we gaan met een dobbelsteen voetballen, dan zeggen ze: waarom niet? Slot is niet zo’n fan van het arbitragecorps in Nederland en meldt zich dan bij de vierde man. De mensen op de bank zien dat ook en versterken dat. Want Arne Slot is boos, dan zijn wij dat ook.’’