Voetbalpodcast | ‘Slimme zet van Maurice Steijn om Steven Bergwijn aanvoerder te maken’

Gaat Wesley Sneijder wat doen binnen Ajax? Daar leek het lange tijd wel op, tot gisteren. De gesprekken staan on hold. ,,Sneijder en Ajax is een gek verhaal. Het lijkt erop alsof ze bij Ajax enorm langs elkaar hebben zitten praten. Nu blijkt dat ze Sneijder niet in de staf willen hebben, terwijl bij hem de indruk werd gewekt dat ze dat juist wel wilden. Wil je hem nu wel of niet? Iedereen kent hem. Je weet hoe hij in het leven staat. Dan is het raar dat je daarop terugkomt.”