Voetbalpodcast | ‘Richting Ajax en Alfred Schreuder is dit een triomf voor Daley Blind’

Daley Blind naar Bayern Munchen. Het is niet de eerste transfer waar je aan denkt. Toch begrijpt Mossou de keuze van de Duitsers. ,,Blind is een ervaren speler waar je internationaal geen buil aan kan vallen. Hij heeft nota bene net een WK gespeeld. Richting Ajax en Schreuder is dit een triomf voor Blind. Voor Bayern is het een goede deal. Hij heeft een vrij laag basissalaris en krijgt bonussen voor het spelen bij wedstrijden. Dat is vrij risicoloos.’

Koploper Feyenoord moet de komende maanden spelen zonder Trauner en Timber. In de zoektocht naar versterking zijn ze, net als in de zomer, uitgekomen bij Zerrouki. Als is FC Twente niet van plan hem te laten gaan voor minder dan 7,5 miljoen euro.



,,Ik snap FC Twente wel. Deze transfer is de slechtst bewaarde transfer ooit. Feyenoord heeft in alle verhalen laten weten dat ze hem zo graag willen hebben. Al maanden. Waarom zou FC Twente Zerrouki moeten verkopen? Strategisch is het niet slim gespeel van Feyenoord in de publiciteit.”