Voetbalpodcast | ‘Peter Bosz wil met PSV kampioen worden’

KNVB na CL-finale in Eindhoven hoopvol over binnenha­len WK vrouwen: ‘Deze beelden gaan de wereld over’

Gijs de Jong is vol vertrouwen dat Nederland over vier jaar samen met Duitsland en België het WK vrouwenvoetbal mag organiseren. De secretaris-generaal van de KNVB keek met een goed gevoel terug op de organisatie van de Champions League-finale tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg (3-2) in het Philips-stadion. ,,Deze beelden gaan de wereld over, ik zou nu niet weten wat beter had gekund”, zei hij.