Voetbalpodcast | ‘Miljoenen betalen voor een trainer is een nieuwe trend aan het worden’

Jurriën Timber kreeg van Marco van Basten vaderlijk advies over zijn toekomst in Rondo. Maarten Wijffels kon zich wel vinden in de woorden van de oud-bondscoach. ,,Je moet gaan als je de beste van de competitie en de beste van je elftal bent. Timber was zeker niet de beste bij Ajax, al kan je je afvragen wie dat wel was. Met een EK op komst kan je denken: ik blijf nog een jaar. Daarna ligt de wereld nog voor je open. Stel dat een Manchester United met Erik ten Hag voor hem komt. Dan zie je hoe het Lisandro Martínez is gegaan. Je kent de trainer. Dat speelt ook wel een rol.”

Ondertussen houden Feyenoord-fans de adem in. Gaat Arne Slot of blijft hij? En als hij vertrekt, voor welk bedrag dan? ,,Miljoenen betalen voor een trainer is wel een nieuwe trend aan het worden. Het gaat niet alleen meer om de spelers. Een trainer is meer dan ooit het gezicht van de club en misschien wel de belangrijkste man van een club. Co Adriaanse zei ooit: het karakter van het elftal is een spiegel van het karakter van de coach. En hoeveel is Slot dan waard?”